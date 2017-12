Tite pega gaúchos por vaga na Libertadores O São Caetano vai confirmar sua vaga na Taça Libertadores da próxima temporada diante de dois clubes gaúchos: Juventude, em Caxias do Sul, e Internacional, no ABC. Para o técnico Tite, em especial, será como jogar em casa, uma vez que ele conhece bem de perto os dois adversários e o estilo gaúcho de se jogar futebol. Nascido em Caxias do Sul há 42 anos, Tite aprendeu os segredos da bola com os gaúchos. Por ironia do destino pode definir o futuro do seu time na cidade onde cresceu. Primeiro como jogador do próprio Caxias, depois como técnico de vários times do Estado, entre eles o próprio Juventude, com quem foi campeão estadual em 2000. Sem contar depois a experiência no Grêmio, campeão estadual e da Copa do Brasil de 2001. Talvez por conhecer bem de perto o estilo de jogo dos times do Sul, Tite é cauteloso em sua previsão para estes dois próximos jogos. "Serão dois jogos difíceis, disputados palmo a palmo e decidido em detalhes. Tenho certeza que teremos muito trabalho pela frente", diz o treinador. Mas o retrospecto do São Caetano contra os times do Rio Grande do Sul é extremamente positivo. Nos nove jogos que já fez contra gaúchos, o time paulista nunca perdeu, com sete vitórias e seis empates. Em seis jogos contra o Grêmio, foram três vitórias e três empates. Contra Internacional e Juventude, foram mais três jogos com cada adversário. Diante dos Colorados, o time do ABC venceu uma e empatou duas. Contra o Juventude foram duas vitórias e um empate. A escrita também inclui uma vitória em 1991 cont ra o Brasil de Pelotas, pela Série B de 1999. O São Caetano é o quinto colocado com 71 pontos e, talvez, se classifique à Libertadores com uma vitória domingo, em Caxias do Sul, desde que o Coritiba não vença o Fortaleza, no Ceará. O time treinou apenas no período da tarde nesta quarta-feira, priori zando a parte técnica, com muitas finalizações, cruzamentos e jogadas ensaiadas. Existem duas baixas na defesa, com a expulsão de Serginho e o terceiro amarelo de Gustavo. Na defesa, Thiago vai entrar, enquanto Marcinho pode ocupar uma vaga no meio campo. O time pode ser definido no coletivo marcado para esta quinta-feira à tarde no gramado do estádio Anacleto Campanella.