Tite perto de objetivo no Corinthians O Corinthians pode dormir quinta-feira à noite na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta vencer quarta-feira o lanterna Guarani, em Campinas, e torcer para que Goiás, Ponte Preta e São Paulo tropecem na rodada. Caso a combinação ocorra, o técnico Tite terá atingido, prematuramente, mais um de seus objetivos no Campeonato Brasileiro. Em suas projeções, o Corinthians deveria chegar ao grupo dos top 5 por volta da 35ª rodada. "Para aproveitarmos os últimos jogos e tentarmos posições ainda melhores", disse o treinador na última semana. Para a partida contra o Guarani, quarta-feira, Jô, fortalecido no grupo, segue como titular no ataque, ao lado de Gil. No banco, duas opções para a frente: Alberto e Marcelo Ramos. No treino desta segunda-feira, o atacante de 17 anos treinou finalizações à exaustão. Segundo o técnico, Jô e todo o restante do time precisam se aperfeiçoar neste fundamento. "O Tite tem cobrado bastante da gente nesse sentido. Às vezes só sobra uma bola durante todo o jogo e a gente desperdiça", disse o jogador. Em relação ao time que venceu o Atlético-MG na semana passada por 1 a 0, as únicas mudanças são os retornos do volante Fabinho e do lateral-esquerdo Renato. Ambos estavam suspensos.