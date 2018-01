Tite pode ficar sem Jadson e Felipe contra a Chapecoense

Felipe e Jadson são dúvidas no Corinthians para o jogo de domingo contra a Chapecoense, em Chapecó, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um desfalque já é certo: Bruno Henrique terá de cumprir suspensão. Ralf e Cristian disputam a posição do volante.

Jadson sofreu um edema na coxa direita e foi vetado do jogo de quarta-feira contra o Santos, pela Copa do Brasil. O jogador continua em tratamento e novos exames deverão ser realizados nesta sexta-feira para saber se Jadson tem condições de jogo.

Já Felipe sentiu dores na coxa direita durante o jogo com o Santos e precisou ser substituído por Edu Dracena no segundo tempo. O zagueiro também está em tratamento e será reavaliado nesta sexta-feira.

Poupados do jogo de quarta-feira, o lateral-direito Fagner e o volante Elias, treinaram com os reservas na quinta-feira e devem voltar contra a Chapecoense. Depois do jogo, Elias se apresenta à seleção brasileira para amistosos nos Estados Unidos e ficará de fora das partidas contra Fluminense, Palmeiras e Grêmio.