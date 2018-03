Tite pode se despedir do Grêmio amanhã O jogo contra o Figueirense, neste domingo, em Florianópolis, pode ser o último da "Era Tite" no Grêmio. Eliminado da Copa Libertadores da América, o clube deve passar por uma reformulação a partir de segunda-feira quando o técnico vai ouvir uma proposta do São Paulo e a diretoria vai tratar de reduzir os custos da folha de pagamento. Alguns contratos com vencimento na metade do ano, como os de Amaral e Rodrigo Fabri, não serão renovados. Anderson Polga está negociando transferência para o Benfica e Christian está autorizado a sair se encontrar proposta melhor. Ainda abalado pela derrota no último minuto para o Independiente Medellín e preocupado com o futuro, o time pode afundar ainda mais se for derrotado pelo Figueirense. A campanha no campeonato nacional é decepcionante. O Grêmio tem apenas 11 pontos e é o 17º colocado. Se perder, pode até ficar na zona de rebaixamento. Apesar do desgaste da viagem a Medellín, todos os titulares que estiverem em condições de jogar serão escalados. O lateral-esquerdo Roger e o armador Rodrigo Fabri estão suspensos. É provável que Tite recue Gilberto para a lateral e escale os reservas Caio e Carlos Miguel no meio-campo.