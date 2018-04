Tite põe reservas para jogar e Fábio Santos deve ter volta adiada

No encerramento da maratona de quatro jogos em apenas oito dias, o Corinthians vai enfrentar o Bragantino, domingo, pelo Campeonato Paulista, com o time formado basicamente por reservas. Os titulares, que atuaram na vitória por 5 a 3 sobre o Penapolense, quinta-feira, no Itaquerão, ganharão descanso já de olho no jogo de quarta-feira diante o Danubio, pela Copa Libertadores.

No treino desta sexta-feira, enquanto titulares faziam trabalho de recuperação na academia, o treinador montou a equipe com Walter; Edílson, Felipe, Rodrigo Sam e Guilherme Arana; Cristian, Bruno Henrique e Danilo; Malcom, Vagner Love e Luciano.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana não está inscrito no Campeonato Paulista. No setor deve jogar Petros ou Yago. Fábio Santos ainda não está totalmente recuperado de cirurgia no joelho direito. A ideia era que o jogador voltasse à equipe diante Danubio, mas o retorno deve ser adiado.