Tite poupa Danilo, mas deve repetir escalação em final

SÃO PAULO - O técnico Tite esboçou nesta quinta-feira o time do Corinthians que enfrentará o Santos no primeiro jogo da final do Paulistão, domingo, no Pacaembu. No treinamento, ele manteve a equipe que venceu o São Paulo, nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 0 a 0 no tempo normal, pela semifinal.

A única mudança que o treinador promoveu na equipe foi a entrada de Douglas no lugar de Danilo, poupado no coletivo por causa de um machucado na canela. Segundo o clube, trata-se apenas de uma precaução. Danilo deve voltar a treinar normalmente nesta sexta-feira.

O time que foi a campo estava escalado com a seguinte formação: Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas (que ocupou a vaga de Danilo); Romarinho, Emerson e Guerrero.

Ainda em processo de recuperação após sofrerem lesões, Chicão e Renato Augusto estão fora do clássico. Jorge Henrique está afastado do elenco por motivo de indisciplina.