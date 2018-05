Tite poupa Elias e Felipe para jogo contra a Ferroviária

O técnico Tite decidiu fazer apenas duas mudanças no time do Corinthians no treino deste sábado, em preparação para o jogo contra a Ferroviária, domingo, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista. O treinador poupará somente o zagueiro Felipe e o volante Elias, depois da estreia da equipe na Copa Libertadores, na noite de quarta.

Elias será preservado porque voltou a sentir dores na coxa esquerda no início do treino. Ele ficou apenas dez minutos no gramado na atividade que colocou titulares contra reserva. O volante será substituído por Maycon.

Já Felipe vai ganhar descanso por causa da sequência de jogos. Ele foi titular nos últimos três jogos. Em seu lugar jogará o zagueiro Vilson. Desta forma, o Corinthians deve entrar em campo na Arena Fonte Luminosa escalado com Cássio; Fagner, Vilson, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Maycon, Rodriguinho, Romero e Lucca; Danilo.