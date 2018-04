Tite praticamente garante o goleiro Cássio diante do Boca Juniores

BUENOS AIRES - O técnico Tite, não confirmou, mas indicou que o goleiro Cássio estará em campo diante do Boca Juniors, nesta quarta-feira, na La Bombonera, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O titular do gol corintiano vinha desfalcando a equipe e era dúvida para este confronto por conta de uma fratura no punho esquerdo, mas se recuperou a tempo e viajou com o grupo.

De acordo com Tite, Cássio vem trabalhando normalmente e demonstrado bom desempenho nos treinamento. "Ele fez os trabalhos normais, está se sentindo bem. Atuou com o Mauri (Costa Lima, preparador), teve uma sequência importante e está bem, tecnicamente e fisicamente", comentou, nesta terça.

Nesta terça, o Corinthians fez o último treino antes da partida e Tite comentou sobre o que espera para a partida. Ele apontou a importância de conseguir um bom resultado na Argentina e garantiu que não teme uma equipe mais acomodada nesta reta final de Libertadores por já ter conseguido o título da competição no ano passado - quando venceu o próprio Boca na decisão.

"Se fosse alguém que tivesse desdenho do adversário, que não soubesse da grandeza e da responsabilidade do nosso trabalho, teria receio, sim. Mas a gente tem consciência do nosso trabalho. Sabemos da importância de não se acovardar. É competir com lealdade, como estamos fazendo desde o ano passado. Mas também não sentar em cima da conquista de 2012. É ter ambição de um grande resultado e seguir forte na competição", comentou.