Tite promete dar chances a todos os meias do Corinthians

O Corinthians vai iniciar a nova temporada com uma intensa briga na armação das jogadas. Serão cinco jogadores por duas vagas. Com Tite no comando, a esperança se renova para Jadson e Lodeiro, encostados no fim do ano, e para Danilo, que agrada muito ao treinador.

O trio tentará desbancar os então dois titulares de Mano Menezes no meio-campo corintiano, Renato Augusto e Petros. Neste cenário, Tite, de volta ao clube depois de 12 meses, adiantou que vai atuar quem estiver em melhor momento e a excursão pelos EUA será quente. Jadson imaginou buscar novos ares, mas ouviu que terá oportunidade de mostrar seu valor.

O grupo alvinegro se reapresentará no próximo dia 5. Os primeiros jogos da temporada serão disputados nos Estados Unidos - oconfrontos serão válidos pela Florida Cup. O primeiro jogo está marcado para as 22h30 (horário de Brasília) do dia 15 de janeiro, em Orlando. A partida contra o Leverkusen será disputada dois dias depois, às 16 horas, em Jacksonville.

No dia 24, o time de Tite fará um amistoso contra seu xará inglês, o Corinthian Casuals. A partida será na Arena de Itaquera. A estreia no Campeonato Paulista, por sua vez, será no dia 1.º de fevereiro, também em casa, contra o Marília.