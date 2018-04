Tite promete palavrões e confia nas oito possibilidades de título

SÃO PAULO - A pergunta chega para o técnico Tite e ele pensa. Demora dois, três, quatro segundos para iniciar a resposta. Admitindo ansiedade na semana que antecede o jogo final do Campeonato Brasileiro, o treinador do Corinthians tenta evitar polêmicas nas interrogações da entrevista coletiva no fim da tarde de terça-feira, 29, e, depois de nova pausa, revela usar o método do treinador santista Muricy Ramalho.

'Eu aprendi com o Muricy. Ele pega um copo d'água para ter tempo de refletir na pergunta', disse o treinador enquanto segurava o copinho de plástico sobre a mesa durante mais um questionamento sobre a pressão de comandar o líder do campeonato num clássico do tamanho de um Corinthians x Palmeiras.

'Para controlar a ansiedade, cada um tem seu pepino para descascar. O tempo vai demorar mais que o normal, tenho certeza', afirmou Tite, que falou ainda sobre o desabafo preparado para o momento que o Corinthians eventualmente confirmar o título nacional. 'P... que p.... vai sair direto, pode marcar aí, não tem jeito', brincou o comandante. Apesar da tensão de confirmar o título, Tite garante que confia nos oito dos nove resultados possíveis na combinação entre os clássicos paulista e carioca. A única dupla de placares que não dá o título ao time de Parque São Jorge é vitória do Vasco e vitória do Palmeiras.

'São nove resultados e temos de jogar bem para ter algum dos oito que nos dão o título. Temos de jogar muito contra o Palmeiras. Temos 30, 40 milhões de torcedores e a característica será essa: ninguém é simpático ao Corinthians, ou torce contra ou a favor', finalizou o técnico gaúcho.