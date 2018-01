Tite quer a Gaviões no Pacaembu ?Parabéns, Gaviões!? Este foi o recado do técnico Tite aos torcedores corintianos que conseguiram nesta terça-feira voltar para o grupo especial do Carnaval de São Paulo. A escola de samba Gaviões da Fiel garantiu seu acesso no desfile de domingo, após um ano na ?segundona?. O cumprimento de Tite foi feito em tom de apelo. Apelo para que os torcedores do time, mais uma vez, compareçam ao Pacaembu a fim de motivar a equipe no jogo de quinta diante do Rio Branco. A idéia do treinador, e dos jogadores ligados ao samba da Gaviões, como Jô, Gil e Betão, é comemorar o acesso nas arquibancadas do Pacaembu. ?Estou muito feliz pela vitória da escola?, completou Tite. A assessoria de imprensa do Corinthians informou que nenhum jogador do time principal desfilou na Gaviões nesse Carnaval. O motivo certamente foi o treino marcado pela comissão técnica para às 16h do mesmo dia. Ninguém quis arriscar, porque a escola entrou na avenida na madrugada de segunda, bem perto das 4h.