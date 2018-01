Tite quer ajuda dos zagueiros no ataque A responsabilidade de marcar os gols é de todos os jogadores e não apenas dos atacantes. Esta é a mensagem do técnico Tite para o elenco do São Caetano, que enfrenta grandes dificuldades nas finalizações e que, paradoxalmente, é dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 22 gols em 29 jogos, com média de 0,75 por jogo. Em contrapartida, o ataque só marcou 29 gols, com média exata de um gol por jogo. Há ainda um detalhe intrigante: dez gols, mais de um terço, foram marcados por Marcinho. A vice-artilharia é dividida por três jogadores: Adhemar, Capixaba e Zé Carlos, todos com três gols. Mas o técnico acha que este fraco desempenho ofensivo não pode ser considerado um fato alarmante. ?Temos que analisar o contexto. O time ocupa uma boa posição (sétimo lugar com 45 pontos) porque a defesa é forte, mas o trabalho defensivo é também resultado do trabalho coletivo", argumenta o treinador. Nos treinamentos ele tem insistido para que haja uma maior participação no ataque de todo o grupo. Os defensores, por exemplo, estão liberados para ir ao ataque nas cobranças de faltas próximas à grande área e, principalmente, nos escanteios. Os alas, Marlon e Zé Carlos, também ganharam mais liberdade para atacar. Além disso, Tite adotou um esquema rígido na troca de jogadores só substituindo as peças necessárias, em casos de suspensão ou contusão. Os jogadores estão aproveitando a folga de três dias antes do início da inter-temporada, que vai começar domingo em Monte Sião, no Sul de Minas Gerais. O time volta a atuar dia 14, em Belém, contra o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro.