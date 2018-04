Tite quer contratação de zagueiro e meio-campista

SÃO PAULO - O Corinthians vive boa fase no Campeonato Paulista. A equipe é a única invicta e assumiu a terceira colocação da competição, com 19 pontos - um ponto atrás do líder Palmeiras. Apesar do momento, o técnico Tite mantém a precaução e vê a necessidade de contratações para reforçar o elenco.

"A grandeza do Corinthians precisa de qualificação. Nós precisávamos de três jogadores: um defensor, um jogador para jogar na função do Elias e um atacante, que no caso foi o Liedson para o lugar do Ronaldo... No momento então precisamos de um defensor e um meio-campista", analisou o treinador, em entrevista concedida à TV Bandeirantes nesta quinta-feira.

A melhora do futebol da equipe coincidiu com as saídas de Roberto Carlos, Ronaldo e Jucilei. No entanto, o treinador não vê qualquer ligação entre os fatos e disse que preferia contar com esses jogadores no atual elenco corintiano. "Nós tínhamos um time montado. Queria que ficasse aquela equipe e chegassem mais três ou quatro atletas, mas infelizmente isso não aconteceu", declarou.

Bruno César. Destaque do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2010, o meia Bruno César vem sofrendo com a falta de espaço nesta temporada. Depois de ficar diversas partidas sem atuar, o jogador entrou no segundo tempo da vitória sobre o Santos, no último domingo, mas ainda não deverá voltar ao time titular neste sábado, contra o Prudente, às 18h30, no Pacaembu.

Bruno César, inclusive, é dúvida até mesmo entre os jogadores que ficarão no banco de reservas neste sábado, pois recebeu uma pancada na coxa direita no treino de quarta-feira e a partir dali mostrou dificuldade em seguir na atividade.

"Vou repetir o padrão. O Corinthians fez um grande jogo e se não fizer um jogo igual (ao que fez contra o Santos) precisa fazer um jogo ao menos parecido. Ele (Bruno César) tomou um tostão forte, tentou ficar no treinamento e saiu. Ele dependerá de um exame que fará hoje (quinta) para saber se poderá jogar", completou Tite.

