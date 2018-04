Tite quer Corinthians no G-4 até a parada do Brasileirão em junho

SÃO PAULO - Embalado pelo título do Campeonato Paulista, o técnico Tite quer ver o Corinthians no G-4 da tabela do Brasileirão antes da interrupção do campeonato para a disputa da Copa das Confederações.

"Objetivo nosso e da direção é a busca do título. E somos apenas um dos postulantes. O segundo objetivo é a classificação para a Libertadores. Então, a curto prazo temos que somar de dez a quinze pontos nestes cinco primeiros jogos, o que vai colocar o time entre os quatro primeiros colocados numa classificação boa inicial", projetou o técnico.

Na avaliação de Tite, o lugar no G-4 antes da paralisação é uma grande colocação, dada à dificuldade do Brasileiro. "É o campeonato mais difícil que conheço, pelo nível técnico. O Brasileiro premia quem cresce, quem se consolida durante a competição, naquela batida dos dez jogos finais."

O treinador não acredita que a parada na competição vai atrapalhar o rendimento do Corinthians. Tite lembra que a interrupção será um incômodo para todos os times. "Vamos ter de saber administrar, mas isso também vale para os outros times. Meu foco inicial são os primeiros jogos, depois terá a Copa do Brasil e aí vamos depois priorizar um ou outro dependendo do momento que estiver", avisou.

Para a estreia no Brasileirão, Tite só terá uma baixa no time para o duelo com o Botafogo: o lateral-direito Alessandro, machucado. Edenílson será seu substituto no domingo. O Corinthians está escalado com: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo; Romarinho, Guerrero e Emerson.