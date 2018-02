Tite quer dar "salto na carreira" A reação na sede da Gaviões da Fiel quando foi anunciado o nome de Tite como novo técnico do Corinthians em substituição a Oswaldo de Oliveira foi de decepção. Os chefes da torcida esperavam alguém mais ?enérgico? do que o polido gaúcho de 43 anos. Ele seria uma ?xerox? com sotaque de Oswaldo Oliveira - técnico que gosta de se definir como ?cool?, sereno, tranqüilo. E que perdeu o emprego por não conseguir fazer o time reagir, vibrar. Os dirigentes alegaram aos torcedores que Tite seria um ?Felipinho?, técnico que seguiria a rigidez do seu conterrâneo Luiz Felipe Scolari. "Detesto estereótipos. Respeito a personalidade de todos, mas eu tenho a minha, e muito bem definida. Vim ao Corinthians para dar um salto na minha carreira. E eu não me omito. Tomarei todas as atitudes necessárias para isso", desabafa Tite. O treinador fala grosso diante dos que não confiam no seu trabalho. "Nos últimos três anos, todo time que dirigi no Brasileiro levei para a Libertadores. Apesar das dúvidas das pessoas, o Corinthians tem tudo para ser o quarto em seguida. No final do ano, irei me orgulhar do meu trabalho no Parque São Jorge." Jornal da Tarde - Para quem era considerado tranqüilo demais para ser técnico do Corinthians, você surpreendeu: afastou seis jogadores e mandou o capitão Rincón para a reserva. Tite - A pessoa pode ser educada e ter atitude. Faço sempre o que achar melhor para o clube. Sou leal e quando afastei os seis atletas foi para que seguissem a sua vida. Não iria deixá-los treinando à parte. Se não serve, vai cuidar da carreira em outro clube. A saída desses jogadores deixou o grupo mais leve. Acabou o incômodo de ver o companheiro discriminado, sem poder treinar com os demais. Isso é péssimo a qualquer grupo. Não iria concordar com esse tipo de coisa. E isso continuará. Se o clube conseguir contratar, outros jogadores podem sair. Não vou trabalhar com elenco enorme. Quanto ao Rincón, respeito-o como jogador, sua personalidade, seu passado e o seu presente. O tratamento dado a ele é igual a todos. Joga ou sai de acordo com o melhor momento individual e do time. JT - Mas corre a notícia no Parque São Jorge que você teria dito que seu Corinthians ideal seria o Rincón e mais dez... Tite - Mentira. Nunca falei isso. Não seria desonesto com o restante do grupo. O Rincón será tratado sempre com respeito. Mas como todo jogador corintiano. Serão titulares aqueles que eu acreditar formarem o melhor Corinthians. JT - Você logo fez questão de adotar o esquema tático 3-5-2 ao assumir. O presidente do São Caetano, Nairo Ferreira, disse que decidiu demiti-lo por ?montar esquemas muito fechados?. Acha justa essa análise? Tite - De jeito nenhum. Quando assumi, o São Caetano estava em 17º no Campeonato Brasileiro. Classifiquei o clube para a Libertadores em quarto lugar, ganhando do Internacional por 5 a 0. Ganhamos por 3 a 0 do Corinthians, por 4 a 1 do Bahia. O meu erro no São Caetano foi ter dado maior atenção à Libertadores do que ao Paulista. Achei que a Libertadores, onde estávamos muito bem, fosse mais importante. Empatamos quatro partidas e perdemos para o Marília e fui demitido. Foi mais uma lição na minha carreira. JT - Que Corinthians você encontrou e qual é o real potencial do time? Tite - Encontrei um time com a auto-estima lá embaixo. A palavra que mais os jogadores falavam nos vestiários era confiança. Todos pareciam haver perdido a confiança. A derrota por 5 a 0 para o Atlético Paranaense foi doída demais. Balançou o moral dos atletas. Mas vou ser bem sincero: o grupo de jogadores não deixa nada a dever a nenhum clube do País. Lutamos de igual para igual com todos. O rebaixamento e a Libertadores são conseqüências de trabalho bem ou malfeito. Potencial hoje no futebol brasileiro está nivelado. Ninguém é melhor do que ninguém. JT - Outra crítica ao Corinthians era a falta de combatividade do time. Tite - Isso já está mudando. O time que eu treino tem de ser competitivo. Que vibre, corra, preencha os espaços. Acho uma pena pessoas não perceberem que com o 3-5-2 o time pode ser tão ou até mais ofensivo do que outras equipes que atuam no 4-4-2. Tudo depende de se defender, mas atacar em bloco. O Corinthians está se tornando o time vibrante que eu quero. JT - Esse discurso lembra um pouco o do técnico Luiz Felipe Scolari. Incomoda ser tachado de ?Felipinho?? Tite - Incomoda. Não gosto, porque tenho a minha personalidade. Respeito a energia com que o Luiz Felipe trabalha, mas sou do meu jeito. Detesto essa história de Felipinho. JT - Por que você acalenta o sonho de trabalhar no Japão? Tite - Sou muito família. Pensar em ter jogos aos sábados e passar o domingo com minha mulher e filhos parece um sonho que só alcançarei no Japão. Mas meus objetivos são mais altos. Tenho apenas 43 anos, quero rodar pelo mundo, aprender e ficar pronto para um dia pleitear a Seleção Brasileira. Mas antes disso tem os problemas do Parque São Jorge, que são muitos, mas vou resolvê-los. No final do ano irei me orgulhar do meu trabalho no Parque São Jorge.