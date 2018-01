Tite quer São Caetano com perfil próprio O São Caetano deve ter o seu perfil próprio. É o que pensa o técnico Tite, muito elogiado pela evolução do time nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, mantendo seus objetivos iniciais de brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, além de avançar na Copa Sul-Americana. ?Não acho que o São Caetano deve ter a minha cara. O time deve ter suas características próprias, ou seja, cara de São Caetano mesmo", diz o técnico. Tite faz questão de rejeitar os elogios. Assegura a todo momento que o clube segue à risca um planejamento, que foi orientado por Mário Sérgio e rapidamente por Nelsinho Baptista. Mas reconhece que, aos poucos, o time vai ganhando mais força ofensiva, embora tenha a média de um gol por jogo no Brasileiro - 29 gols em 29 jogos. A defesa continua sendo a melhor, com 22 gols em 29 jogos. O segredo para a melhora é, segundo o próprio técnico, a repetição exaustiva nos treinamentos e também na escalação do time, o maior obstáculo para o ex-técnico Mário Sérgio que promoveu muitas e constantes mudanças nas escalações. O São Caetano é sétimo colocado com 45 pontos e só volta a jogar dia 14, contra o Paysandu, em Belém. Dia 17, enfrentará Santos ou Internacional pela segunda fase da Copa Sul-Americana, no Estádio Anacleto Campanella. No dia 21, volta a atuar em casa contra o Figueirense, de novo, pelo Brasileiro.