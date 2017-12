Tite recua e continua no Atlético-MG A diretoria do Atlético-MG decidiu manter o técnico Tite no comando do time. O treinador havia pedido demissão no sábado, após a derrota para o Goiás, em Goiânia. Em um comunicado oficial, o clube informou na manhã desta segunda-feira que em reunião realizada na noite de ontem a diretoria decidiu não aceitar o pedido de demissão do técnico. Quem caiu foi o diretor de Futebol, Humberto Ramos. O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Silva, será o novo responsável pelo Departamento de Futebol do clube.