Tite recusa a proposta do Flamengo O técnico Tite recusou nesta quinta-feira a proposta para trabalhar no Flamengo. Ele alegou que havia acertado contrato com um clube japonês antes de conversar com a diretoria rubro-negra. A princípio, Andrade segue no comando da equipe, como sugeriu o presidente do clube, Marcio Braga. O Flamengo está em situação difícil no Campeonato Brasileiro e passou a ficar mais próximo do rebaixamento com a vitória do Vasco sobre o Botafogo e a do Paysandu sobre o Cruzeiro nas partidas do meio de semana, remarcadas após anulação. Andrade conversou nesta quinta com os atletas e tentou passar tranqüilidade. O jogo de sábado com o Vasco em São Januário passou a ser tratado na Gávea como uma decisão. Os dois rivais estão na luta direta para escapar do descenso. ?Não é hora de desespero. E sim de apoio aos jogadores. O ambiente tem de ser o melhor possível para esta partida?, disse Andrade.