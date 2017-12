Tite reforça: não trabalha com a MSI Ainda sem saber o resultado da votação do contrato de parceria com a MSI, o técnico Tite reafirmou a sua decisão de não trabalhar sob o comando de Kia Joorabchian e de Renato Duprat no Corinthians. Até aí, nenhuma surpresa. A novidade é que o treinador disse que vai cumprir seu contrato até o final do Campeonato Brasileiro. "Vou cumprir dignamente aquilo que acertei com o presidente Alberto Dualib. Só vou embora depois do último jogo do Corinthians na temporada", afirmou o técnico, nesta terça-feira pela manhã, pelo menos 10 horas antes da reunião do Cori (Conselho de Orientação) e do Conselho Deliberativo. Tite disse ainda que não se arrependeu de ter anunciado - um mês antes da votação - a sua decisão de não trabalhar com a MSI. "Apesar de ter ficado puto da cara (sic), estou consciente. Falei o que deveria na hora em que deveria". Numa referência ao eventual interesse do Cruzeiro por sua contratação, Tite afirmou ainda que não vai dar espaço para ouvir propostas de outros clubes. "Enquanto não for definida a minha situação aqui no Corinthians, não falo com nenhuma outra equipe. Esse sempre foi o meu estilo. Não vou mudar agora", acrescentou. Por causa da reunião do Cori e do Conselho Deliberativo, os treinamentos desta terça-feira foram transferidos do Parque São Jorge para o Centro de Treinamentos do Parque Ecológico do Tietê. No domingo, o Corinthians enfrenta o São Caetano, no ABC, sem o lateral-direito Édson e o zagueiro Anderson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Coelho e Wendel devem herdar as posições.