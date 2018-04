Tite relaciona o que tem de melhor para jogo contra o Capivariano

O técnico Tite confirmou neste sábado o que tem de melhor à disposição no momento para a partida do Corinthians contra o Capivariano, neste domingo, às 16 horas, em Capivari (SP), pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. O treinador relacionou 18 jogadores para o duelo no interior paulista.

O goleiro Walter, o zagueiro Rodrigo Sam, o volante Bruno Henrique e os atacantes Malcom e Romero não seguiram para Capivari por determinação do treinador. A delegação tem outras baixas. Elias e Gil foram convocados para a seleção brasileira e Fábio Santos e Mendoza fazem recuperação física no departamento médico - Lodeiro foi inscrito no Estadual, mas acabou negociado com o Boca Juniors na semana da estreia.

A preocupação do técnico corintiano é o desgaste dos jogadores por causa de uma maratona de jogos pelo Paulistão nesta semana. Depois de pegar o Capivariano, o time encara a Portuguesa, nesta terça-feira, o Penapolense, na quinta - ambos no estádio Itaquerão, em São Paulo -, e o Bragantino, no domingo que vem, em Bragança Paulista (SP).

Para o duelo em Capivari, a escalação é a seguinte: Cássio; Fagner, Felipe, Edu Dracena e Uendel; Ralf, Cristian, Jadson e Renato Augusto; Emerson e Guerrero.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros - Cássio e Matheus Vidotto

Laterais - Fagner, Edilson e Uendel

Zagueiros - Edu Dracena, Felipe e Yago

Volantes - Cristian e Ralf

Meias - Danilo, Jadson, Petros e Renato Augusto

Atacantes - Emerson, Guerrero, Vagner Love e Luciano