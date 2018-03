Tite repete escalação contra o Ceará Com a obrigação de fazer gols para continuar na disputa pelo título da Copa do Brasil, o Atlético-MG enfrenta o Ceará, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Castelão, em Fortaleza. O técnico Tite decidiu repetir o time que iniciou a partida contra o Botafogo, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota por 2 a 1, o treinador gostou da atuação dos titulares e espera que a equipe ganhe entrosamento durante as competições. ?Não temos tempo para treinamento", justificou. Com isso, ele vai manter o tradicional esquema 4-4-2, com o meio-campo formado por Ataliba, Walker, Ramon e Rodrigo Fabri. Como a primeira partida, no Mineirão, terminou empatada por 1 a 1, o Atlético precisa vencer o adversário ou empatar por dois ou mais gols de diferença para chegar à semifinal da competição. O Ceará classifica-se com uma vitória ou um empate sem gols - nesse caso, o Galo poderá ser eliminado mesmo sem perder na competição. A equipe alvinegra é a única que continua invicta na Copa do Brasil. Em seis partidas, coleciona quatro vitórias e dois empates.