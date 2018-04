Tite repete escalação do Corinthians para final de domingo com o Santos

SÃO PAULO - O Corinthians entrará em campo neste domingo, na final do Campeonato Paulista, com a mesma escalação dos últimos três jogos. Sem fazer mistérios, o técnico Tite confirmou nesta sexta-feira que mandará a campo, contra o Santos, o mesmo time que venceu a Ponte Preta, empatou com o São Paulo e empatou com o Boca Juniors.

Assim, o Corinthians fará o primeiro jogo da final do Paulistão com Cássio; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho; Emerson e Guerrero - Alessandro, Ralf, Paulinho e Danilo são os pendurados, que correm o risco de levar mais um cartão amarelo e ficar de fora da segunda partida da decisão.

Depois de admitir dificuldades na armação da equipe, sem marcar gols há dois jogos, Tite não mudou a escalação do meio-campo. Mas antecipou uma alteração tática, a ser protagonizada por Danilo.

"Queremos ajustar o setor de criação com o Danilo jogando mais centralizado. Ele vai trabalhar como armador, por dentro. Ele vinha fazendo o trabalho pelo lado esquerdo, mas a equipe perdeu o poder de criação", explicou o treinador.

Em relação ao rival, manteve o tom cauteloso e evitou apontar favorito para o duelo. "Antes de falar em tira-teima, o clássico mostra a consolidação de grandes trabalhos, as duas equipes têm confirmado qualidade nos trabalhos recentes. Basta lembrar que uma foi campeã da Libertadores em 2011 e outra, em 2012".