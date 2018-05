Tite repete escalação e deixará reforços no banco do Corinthians

Tite vai repetir nesta quinta-feira, às 19h30, contra o Audax, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, a mesma escalação do Corinthians que derrotou o XV de Piracicaba na estreia no Estadual. A intenção do treinador é dar entrosamento aos jogadores que já estavam no clube desde o ano passado. Mais uma vez, nenhum atleta contratado depois do fim do Campeonato Brasileiro será titular.

"Estamos em um processo de formação, dando entrosamento aos jogadores que já estão aqui", disse o treinador.

Tite espera que o Corinthians suba de produção e jogue melhor do que na vitória por 1 a 0 sobre o XV (o gol de Romero saiu aos 46 minutos do segundo tempo). O treinador, no entanto, evita fazer projeções sobre o rendimento do time.

"Neste primeiro semestre, não sei quanto que a equipe pode crescer. É um ponto de interrogação. Estamos em um estágio inicial, em reconstrução. Contra o XV, o time jogou exatamente dentro da minha expectativa. Nem acima nem abaixo. Contra o Audax, espero o time tecnicamente melhor", disse.

O treinador voltou a pedir paciência à torcida. Para ele, oscilações não normais neste início de temporada. "Se um atleta não tiver o direito de jogar mal uma vez e continuar na equipe, como vai adquirir confiança? Isso é humano. A pressão acaba acontecendo, mas técnico tem de ter coerência."

O Corinthians enfrentará o Audax com: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Romero, Elias, Rodriguinho e Lucca; Danilo.