Tite resgata importância dos reservas Em um campeonato longo e de pontos corridos, é preciso ter banco de reservas à altura do time titular. Quem identificou na frase as palavras ditas pelo treinador Tite assim que chegou ao Corinthians, há pouco mais de três meses, tem agora de reconhecer que entre os vários métodos do treinador no comando do time, este foi um deles. Colocando Zé Carlos como lateral-esquerdo titular, pode-se convocar fácil um time corintiano completo apenas com os reservas. E todos eles em condições de já serem aproveitados durante as partidas: Rubinho; Coelho, Marcelo Oliveira, Filipe Alvim e Fininho; Bruno Octavio, Renato, Rosinei e Rodrigo; Marcelo Ramos e Alberto. Sem contar com atletas como o atacante Alessandro, que se recupera de lesão e deve voltar aos gramados daqui a dez dias. "O ideal é termos o maior número possível de peças de reposição, e isso nós conseguimos", vangloria-se o treinador. Tite chegou com a equipe em crise e logo fortaleceu garotos antes com pouco espaço no clube. Casos de Betão, Wendel, Rosinei e Jô. Perdeu ainda jogadores importantes e titulares absolutos. O colombiano Rincón foi embora a pedido do treinador e Rogério saiu via judicial. Apesar de tudo, o time se recuperou no campeonato e hoje ocupa a 8ª colocação na tabela, com 44 pontos - sete a menos que o líder Santos. Prova de que os reservas dão conta do recado quando solicitados foi a atuação de Rosinei na última partida do time, contra o Atlético-MG. Entrou na vaga de Fabinho, suspenso, foi o armador da maior parte das jogadas de ataque e, de quebra, marcou o único gol da partida. Aliás, um golaço. "O Rosinei também é titular, só precisa esperar uma oportunidade", disse o técnico. No jogo contra o Guarani, quarta-feira, Fabinho volta ao time. Renato, que também estava suspenso, briga pela vaga na lateral com Zé Carlos.