Tite sai prestigiado de São Caetano Poucas vezes um treinador saiu tão prestigiado após uma derrota como Tite neste domingo em São Caetano do Sul (SP). E ele tinha seus motivos. "A molecada encarou de frente os experientes jogadores do São Caetano. Pensavam que seríamos atropelados. Perdemos porque o juiz errou contra nós. Eu estou de cabeça erguida e acho que a torcida corintiana também", dizia o técnico. Tite foi poupado pela imprensa e torcedores como se tivesse vencido o São Caetano e não perdido de virada. "Foi o reconhecimento que o Corinthians, com vários garotos, foi bem melhor do que todos esperavam", resumiu Tite. Ele sabe que Vanderlei Luxemburgo já está contratado para substituí-lo em 2005 se a parceria com a MSI não for barrada na Justiça. Por isso trata de deixar a melhor imagem possível no Corinthians. "Quando cheguei falavam que o time seria rebaixado. Estamos a uma vitória da Sul-Americana. Mas eu queria dar mais ao Corinthians." Mas Tite sabe que não será mais um a aumentar as estatísticas do desemprego em 2005. Do presidente Alvimar Perrela do Cruzeiro, de Belo Horizonte, até a diretoria do Grêmio em Porto Alegre, passando pelo presidente Mustafá Contursi, do Palmeiras, todos querem o trabalho do injustiçado treinador corintiano.