Tite se apresenta nesta quinta no ABC Apesar da confirmação da saída do técnico Nelsinho Baptista, que vai trabalhar no Nagoya Grampus, do Japão, o clima era de festa no vestiário do São Caetano, após a vitória, por 3 a 0, sobre o Palmeiras, nesta quarat-feira, no ABC. A diretoria confirmou a apresentação de Tite como novo técnico para esta quinta- feira, às 14 horas. Ele assistiu ao jogo das tribunas do Anacleto Campanella. O novo técnico também já pode observar a movimentação do mais novo reforço do time: o atacante Warley, que entrou no final e teve pouco tempo para mostrar algo. O atacante gostou do fato de ter jogado e evitou falar sobre a sua mal sucedida ida para o São Paulo. ?Preferi vir para o São Caetano", disse, reticente. O zagueiro Serginho elogiou os companheiros. ?O time está de parabéns. Estreamos bem, mas temos que manter os pés no chão, pois este grupo está muito complicado", se referindo ao fato de terem de enfrentar ainda o Cruzeiro. O meia Luis Carlos Capixaba resumiu o que viu em campo. ?O time marcou muito bem e graças a Deus conseguimos sair de campo a vitória. Foi uma ótima estréia." O São Caetano, agora sob comando de Tite, começa a pensar somente no jogo contra o Juventude, sábado, às 18 horas, no ABC.