Tite se prepara até para decisão por pênaltis contra o Guaraní

"Treinamos para os pênaltis. Pedi concentração porque é uma possibilidade real. É do jogo, do esporte. O 2 a 0 é um resultado perfeitamente normal. Até brinquei que vou virar de costas", afirmou o treinador nesta segunda-feira.

Na ida, em Assunção, o Corinthians foi derrotado por 2 a 0. A pressão para virar a situação desfavorável é tanta que Tite poupou os titulares da estreia no Campeonato Brasileiro. "Precisamos de calma, de solidez e não confundir velocidade com pressa. É um jogo de 180 minutos, estamos perdendo por 2 a 0 e temos mais noventa", disse o treinador.

Tite testou algumas mudanças táticas para alcançar o placar desejado. Ele chegou a treinar o time com o meia Danilo no lugar de Ralf, numa tentativa de abafar o Guaraní e buscar uma diferença maior de gols. "Dependendo da condição do jogo, tenho de ter um plano B."

Na entrevista coletiva, o técnico evitou comentar a suspensão de Emerson e disse que seu substituto está entre Mendoza, que treinou entre os titulares, e Malcom, que acompanhou a atividade à beira do campo.