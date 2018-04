Tite se surpreende com o Corinthians A capacidade de reação mostrada pelo Corinthians surpreende até o técnico Tite. Apontado unanimemente como principal responsável por ter levado o time da zona de rebaixamento à atual 7.ª colocação no Campeonato Brasileiro, o treinador transfere aos atletas tal mérito. "Sinceramente, não esperava um resultado tão surpreendente nesse curto espaço de tempo", disse hoje. "Mostraram um padrão de regularidade tamanho, um equilíbrio emocional, mesmo nos momentos ruins, que me pegou de surpresa." Tite encontrou um grupo desmotivado, cabisbaixo e com seu método de trabalho ajudou a recuperá-lo. Mas não admite isso. "Eu não coloquei nada dentro deles, não os obriguei a se superarem. Eles, cada um dos jogadores do Corinthians, tinham isso dentro de si", afirmou, "não sei explicar de onde vem essa força interior, mas sei que ela existe". Em seguida, o técnico concluiu: "A equipe tem alma e isso a faz transpor qualquer obstáculo". Ainda na sessão elogios, o treinador se mostrou impressionado com a qualidade dos garotos do clube. "Nunca tinha trabalhado com um elenco tão jovem e não esperava encontrar tanto amadurecimento. Com tudo isso, ficou fácil trabalhar com esse grupo", afirmou. No jogo de domingo, contra o Atlético-PR (adversário que na primeira fase aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre os paulistas), a vaga de Edson, na ala-direita, será ocupada por Coelho. Hoje, no treino de bolas paradas, por ter melhor posicionamento segundo Tite, ele ganhou a posição de Rosinei. Outra mudança possível, mas que só será confirmada amanhã é o desfalque do zagueiro Valdson. O jogador sentiu uma contusão na coxa esquerda e é dúvida. Não jogando, entra Marcelo Oliveira.