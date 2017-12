Tite sem pressa para definir São Caetano Mesmo debaixo de chuva, os jogadores do São Caetano voltaram aos treinamentos nesta segunda-feira à tarde. Num clima de muita tranqüilidade, o técnico Tite terá a semana toda para definir o time que enfrentará o Goiás, domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, pelo Campeonato Brasileiro. Dos sete jogadores que estavam entregues ao departamento médico o único que acabou não sendo liberado foi o ela-esquerdo Elivélton, com distenção na panturilha da perna esquerda. Ele já está praticamente descartado do próximo jogo. A outra baixa já esperada é do atacante Adhemar, suspenso por dois jogos devido a expulsão diante do Santos, dia 11 de outubro. Tanto ele como o santista Pereira pegaram dois jogos de suspensão. Como Adhemar já cumpriu a suspensão automática, terá que se ausentar deste jogo. O seu substituto natural é Warley, que formaria o ataque ao lado de Somália. Há ainda a opção de avançar Marcinho para a entrada de outro jogador no meio campo. Talvez Matheus, ou então a manutenção de Luis Carlos Capixaba. "São duas boas opções também, mas pretendo mexer o mínimo possível no time ", adiantou Tite. A comissão técnica definiu a programação de treinamentos da semana, com dois períodos na terça e sexta-feira. Quarta e quinta-feira os jogadores vão treinar apenas à tarde.