Tite sempre acreditou em Ramírez

SÃO PAULO - O torcida do Corinthians agora sabe quem é Ramírez. Os colegas do elenco dizem que ele é caladão, introvertido. Tite o considera um atacante técnico e muito útil. E diso não há dúvidas. Seu gol contra o Ceará na vitória por 1 a 0 quarta-feira praticamente fez com que o Corinthians colocasse uma das mãos na taça do Brasileiro.

Esse é retrato do peruano Luis Roberto Ramírez, que foi do ostracismo à glória com o gol em Fortaleza. O resultado da partida deixou o time na liderança isolada do Nacional num momento crucial da competição - reta final.

Nem o gol tirou Ramírez de sua timidez. “Cachito”, como era chamado no Peru antes de ser contratado pelo Corinthians, chegou ao Parque São Jorge em janeiro sob o signo da desconfiança. Queria brilhar no futebol pentacampeão do mundo. Em sua estreia contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, acertou um lindo chute de fora da área para empatar o jogo, que terminou em 2 a 2. Ele foi o “destaque” dos reservas – os titulares estavam sendo poupados para o confronto contra o Tolima, pela pré-Libertadores, na Colômbia.

Ramírez sofreu uma fratura no pé esquerdo que o deixou fora de combate por quase quatro meses. Quando estava quase pronto, sentiu nova lesão no mesmo pé. Virou um mico. Os problemas o afastaram da seleção peruana nas Eliminatórias para a Copa de 2014.

Tite sempre achou o peruano um jogador habilidoso e de boa técnica. Há duas semanas ele passou a vislumbrar uma chance para Ramírez entrar no Corinthians aos poucos, como provável substituto de Paulinho. Ambos têm características semelhantes para o treinador.