Tite solta listão para aliviar a pressão Jogadores aliviados e um ambiente com menos pressão. São essas as conseqüências que o técnico Tite espera que apareçam na equipe do Corinthians após a decisão de afastar seis atletas do grupo. Nesta sexta-feira, os atacantes Régis Pitbull e Édson Araújo, os meias Adrianinho e Piá, o lateral-esquerdo Moreno e o zagueiro Vitor Hugo foram avisados que não fazem mais parte dos planos para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com isso, Édson Araújo, Moreno, Adrianinho e Piá passam a integrar o Corinthians B, que disputará a Copa Federação Paulista de Futebol. Já Régis Pitbull e Vitor Hugo foram dispensados do clube. Agora são 29 atletas no elenco principal. O treinador não escondeu o constrangimento. Tite não admitiu, mas estava visivelmente incomodado com a situação. A fisionomia sempre confiante e o tom de voz seguro deram lugar a um semblante triste e contrariado. "Claro que se trata de uma situação desagradável. Mas era necessário para que eu pudesse centralizar mais meu trabalho", explicou. "Agora vamos esperar que essa definição tire também um pouco da pressão sobre aqueles que ficaram. É verdade, pois esse clima de indefinição pode mesmo ter contribuído para tirar a tranqüilidade de todos." A necessidade obrigou Tite a antecipar o listão. Ao mesmo tempo que o técnico sabe que uma semana não é suficiente para avaliar com justiça cada um dos atletas, precisa do grupo formado já na segunda-feira para iniciar os treinos específicos. "Temos uma partida complicada e temos de aproveitar essa segunda metade do recesso para centrarmos nossos treinos", justificou Tite, que assumiu o Corinthians na semana passada. O time volta a jogar no domingo, dia 13, em Goiânia, contra o Goiás. Água fria - Se os afastamentos estão definidos, o mesmo não se pode dizer das contratações. Nesta sexta-feira, o diretor de futebol do clube, Paulo Angioni, não deu boas perspectivas para a comissão técnica. "Estou cético", foi a frase que ele utilizou para comentar o andamento das negociações. "Estávamos evitando qualquer tipo de comentário para evitar as especulações. Vocês não fazem idéia a confusão na qual se tornou esse mercado", revelou Angioni. Tite ficou preocupado com as declarações do dirigente. "Eu conto com reforços", avisou mais uma vez o treinador.