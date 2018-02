Tite tem dia decisivo no Corinthians A terça-feira é um dia decisivo para o futuro do técnico Tite no Corinthians. Duas reuniões definem o próximo treinador do clube, que comandará o supertime prometido pela MSI. Na primeira, Tite deve se encontrar com o vice de Futebol, Antonio Roque Citadini, e ouvir deste o posicionamento oficial em relação a sua permanência. O segundo encontro pode anular o primeiro. O empresário Renato Duprat, da MSI, em nome do Corinthians, teria marcado uma conversa com o técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, na qual pretende ouvir a resposta definitiva do treinador - que deve se valorizar confirmando-se a conquista do título brasileiro. O presidente Alberto Dualib e boa parte da alta cúpula corintiana gostariam de manter Tite, que fez um bom trabalho com o limitado time em 2004. Porém, o iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, prefere Luxemburgo. Quanto ao time, o dia também será decisivo. Tite tem que escolher quem substituirá Fábio Costa, Anderson, Fabinho e Fábio Baiano na partida contra o Figueirense. O quarto recebeu férias antecipadas. O treinador quer a vitória no Pacaembu para confirmar a quinta colocação do Corinthians no Brasileiro. ?Nada mal para quem era apontado como um time rebaixado?, provoca o treinador.