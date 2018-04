Tite tem meta pessoal de superar os números de Mano em 2014

O técnico Tite volta ao Corinthians evitando polêmicas, mas com um objetivo pessoal: superar os números de Mano Menezes. O treinador de 2014 saiu do clube provocando o antecessor e exaltando sua campanha, apesar de fechar o ano sem conquistas.

Em sua despedida, Mano cutucou os números de Tite ao falar que fez bela campanha e merecia um melhor reconhecimento da diretoria. “Uma equipe que, no ano passado, com força muito maior, chegou com 50 pontos no campeonato, sem a Libertadores, hoje devolvemos com 69 e com a quarta vaga para a competição continental mais importante da América do Sul”, afirmou no adeus. O ex-treinador dirigiu o time em 64 jogos , com retrospecto de 59,3%. Esta é a marca que Tite quer superar.

O novo treinador chegou ao clube prometendo jogar mais ofensivamente. Os 31 empates em 2013 que geraram o indigesto apelido de “empatite” ainda incomodam Tite. Ele quer acabar com a fama de retranqueiro. E ir além daqueles 52,4%. A marca da despedida virou um escudo para Mano se proteger dos “traíras” aos quais saiu atirando no Corinthians.

Tite não gostou das provocações e espera “retribuir” com um 2015 vitorioso. “Não promete vitórias, mas muito empenho e dedicação para buscar os resultados”, afirma o treinador.

A primeira missão de Tite será a Pré-Libertadores, na qual tem o Once Caldas pela frente. Depois vem o Campeonato Paulista, ao qual defenderá o título que ganhou em 2013. Ele sabe que será cobrado em seu retorno pelo passado vencedor, mas não teme. Sua meta é erguer ao menos uma taça, superar os 60% de aproveitamento e enterrar de vez por todas as trocas de farpas com o desafeto Mano Menezes.