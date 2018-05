Tite tem sequência de 27 dias de trabalho até estreia na Copa

A seleção brasileira começa nesta segunda-feira um período de 27 dias de preparação até a estreia na Copa do Mundo da Rússia. Vinte jogadores do total dos 23 convocados por Tite são esperados na Granja Comary, em Teresópolis.

+ 'Não me sinto reserva nem titular absoluto', afirma Willian

+ Jesus alerta para favoritismo: 'Não podemos achar que somos imbatíveis'

As ausências certas são de Casemiro e Marcelo, do Real Madrid, e Roberto Firmino, do Liverpool. O trio disputa a final da Liga dos Campeões no sábado e por isso se apresenta apenas na próxima semana, já em Londres, quando o Brasil inicia sua “fase europeia” de preparação.

Será a primeira vez em quase dois anos à frente da seleção que Tite terá um longo período para treinar o time. E ele vibra com essa possibilidade. “Vamos conseguir trabalhar alguns detalhes, virtudes e defeitos dos adversários”, ressaltou o treinador após anunciar os convocados na segunda-feira passada. “(A intenção é) usar esses atletas com o melhor nível técnico possível, estabelecendo algumas variações (táticas).”

+ Raio-X - Conheça as seleções da Copa da Rússia

Os jogadores não vão trabalhar com bola nesta segunda e na terça-feira. O grupo fará exames clínicos e será avaliado no novo Centro de Excelência, inaugurado sexta-feira pela CBF. A intenção da comissão técnica é ter um diagnóstico preciso da condição física de cada jogador, já que eles chegam em condições variadas – os que jogam em clubes europeus estão terminando a temporada, enquanto que os que atuam no País não estão nem mesmo na metade dela.

+ O Estadão mostra os grandes craques que vão disputar a Copa do Mundo

A partir dos resultados dos testes, os preparadores físicos e fisiologistas do time vão programar treinos individualizados. A ideia é fazer com que o elenco tenha uma condição mais uniforme já para a estreia na Copa, diante da Suíça, dia 17 de junho.

A formação do time para o Mundial começará a ser esboçada na quarta-feira, quando Tite comandará suas duas primeiras atividades com bola em um dos gramados do CT, uma pela manhã e outra à tarde. Existe a expectativa de que o atacante Neymar consiga treinar com o grupo, ainda que com intensidade moderada. Apesar disso, a previsão da comissão é de que o atacante do Paris Saint-Germain passe definitivamente a trabalhar com bola na sexta-feira, no penúltimo dia de atividades na Granja Comary. O grupo faz um último treino no sábado e embarca domingo para Londres.

+ Conheça alguns técnicos que vão participar da Copa do Mundo

Sem poder contar com pelo menos cinco jogadores – além dos três que não se apresentam, Neymar está voltando de lesão e Fagner só deve estar à disposição no fim do mês –, Tite “convocou” seis atletas das categorias de base de clubes brasileiros para o período de treinos no Rio. São eles: o zagueiro Vitão (Palmeiras), os laterais Vitinho (Cruzeiro) e Weverson (São Paulo) e os atacantes Brenner (São Paulo), Marrony e Lucas Santos (ambos do Vasco).