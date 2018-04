Tite teme lesões por desgaste no Corinthians

O Corinthians inicia neste domingo, às 16h, contra o Capivariano, uma maratona de quatro jogos em apenas oito dias pelo Campeonato Paulista e não respeitará recomendação médica da Fifa de pelo menos 72 horas de intervalo entre as partidas.

“Corre-se o risco de um atleta ter uma lesão grave. Eu parei de jogar com 27 anos, tive seis cirurgias de joelho, por isso falo com conhecimento de causa”, disse Tite.

Depois do Capivariano, o time enfrentará Portuguesa, terça-feira, Penapolense, quinta-feira, e Bragantino, no próximo domingo. Para complicar ainda mais, o treinador sofreu outra baixa na sexta-feira, com a convocação do zagueiro Gil para a seleção brasileira. Tite tem à disposição 23 jogadores, sendo três goleiros, e fará um rodízio entre os atletas.

“O calendário precisa ser equalizado. Deram duas opções para a gente, ou jogávamos essas partidas do Paulista entre os jogos com Once Caldas pela Libertadores ou agora. Preferimos agora”, disse Tite.

Por causa do limite de 28 inscritos no Campeonato Paulista, o Corinthians tem seis garotos campeões da Copa São Paulo que treinam com o grupo, mas não podem jogar.