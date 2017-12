Tite tenta a 1ª vitória no São Caetano O São Caetano, chamado de "rei dos empates" por já ter somado 11 resultados iguais dentro do Campeonato Brasileiro espera vencer o Criciúma, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O técnico Tite, que comanda o Azulão pela segunda vez, vai manter a mesma base que empatou com o Juventude, em casa, sábado. "Nós sempre vamos jogar para vencer, mas um empate fora de casa, muitas vezes é bom resultado", pondera Tite, que fez questão de elogiar o adversário, uma das surpresas da competição, com 37 pontos, em sétimo lugar. O São Caetano é 10º com 32, tem a melhor defesa (21 gols) e o pior ataque (22 gols). Tite não acredita que a saída de Lori Sandri, que assumiu o Vitória, vai alterar o plano de jogo do adversário. O time será dirigido pelo auxiliar Gílson Kleina. "O Gílson já está acompanhando o time desde o início da competição e vai manter o mesmo esquema. Além disso, o Criciúma é um time perigoso, que se agiganta quando atua em casa com o apoio da torcida", lembra Tite. Segundo o técnico, neste momento, é melhor não se mexer tanto na base do time que atuará no esquema 3-5-2. Tanto que ele só confirmou duas mudanças. Uma delas na defesa, onde o titular Serginho, após cumprir suspensão, entra no lugar de Thiago, que marcou o gol na última rodada. No meio campo, o volante Marcelo Mattos recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Fábio Santos. Há ainda outras duas opções: Marco Aurélio e Ramalho. O time realizou um técnico-tático pela manhã no estádio Anacleto Campanella, seguindo após o almoço para Santa Catarina.