Tite tenta esconder o jogo do São Caetano O técnico Tite realizou um treino secreto nesta quarta-feira, na preparação do São Caetano para o jogo contra o Internacional, sábado, às 18 horas, no estádio Anacleto Campanella. A equipe do ABC precisa da vitória para conseguir uma das vagas na Copa Libertadores de 2004. Mas um dos mistérios de Tite parece já estar desvendado. O meia Marcinho está treinando normalmente, depois de duas semanas afastado por uma distensão muscular. "Estou pronto, mas aguardo o treinador", disse o jogador, que é o artilheiro do time, com 13 gols, e deve entrar no lugar de Luís Carlos Capixaba. Os zagueiros Gustavo e Serginho, após cumprirem suspensão, também estão de volta. Assim, Thiago e Paulinho saem da equipe titular. O São Caetano espera manter a sua boa performance em casa para garantir presença na sua terceira Libertadores seguida. Afinal, no estádio Anacleto Campanella, a equipe teve 71% de aproveitamento, com 14 vitórias, cinco empates e três derrotas. O São Caetano é quinto colocado do Brasileiro, com 71 pontos, um a menos do que o próprio Internacional. Coritiba, com 70, e Atlético Mineiro, com 69, também brigam pelas duas vagas restantes para a Libertadores. As outras três são de Cruzeiro (campeão da Copa do Brasil), Santos e São Paulo, respectivamente, segundo e terceiro colocados do campeonato.