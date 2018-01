Tite tenta estimular os jogadores A diferença de nove pontos em relação ao líder São Paulo não preocupa Tite. Na segunda-feira, antes do treino no Parque Ecológico, o técnico do Corinthians esforçou-se para convencer seus jogadores de que o time ainda tem chances de disputar o título paulista. Lembrou que faltam 11 rodadas e, no próximo domingo, o confronto é contra o próprio São Paulo. Antes disso, o Corinthians, sétimo colocado com 13 pontos, enfrenta a Ponte Preta, nesta quarta-feira, no Pacaembu. A situação do time não é nada fácil. Como o campeonato é de pontos corridos, o time deve vencer seus compromissos e torcer por tropeços dos concorrentes melhor colocados. Tite acredita que se os jogadores tivessem colocado a Libertadores como objetivo no Brasileiro do ano passado, a classificação certamente chegaria. Como o time ficou acomodado tão somente pela recuperação do torneio ? estava na zona de rebaixamento quando o técnico gaúcho assumiu ? acabou perdendo a vaga. ?Não vou cometer o mesmo erro do ano passado. Nós vamos continuar concentrados no título?, repetiu o treinador. Os jogadores decoraram o discurso do técnico. Alguns sem convencer muito. Logo após o jogo de domingo, contra o Paulista, em Jundiaí, o atacante Gil falou que era muito difícil pensar no título. Ontem, após a palestra de Tite, mudou de idéia: ?Não podemos jogar a toalha. Ainda há muitos jogos e precisamos acreditar no nosso time. Se conseguirmos quatro ou cinco vitórias, podemos chegar em cima da tabela.?