O Brasil terá nesta noite o duelo mais difícil dessas Eliminatórias desde a chegada de Tite. No Mineirão, palco dos 7 a 1, a seleção encara a Argentina e a pressão de um estádio que há pouco mais de dois anos presenciou o maior fiasco da história do futebol brasileiro. Apesar do mau momento dos argentinos, a expectativa é de que o embate recheado de rivalidade e que colocará em lados opostos dois dos melhores jogadores do mundo, Messi e Neymar, seja de alto nível.

Se vencer a partida que começa às 21h45, a seleção chegará aos 24 pontos na classificação, um a menos do que a pontuação que garantiu o Equador na última Copa – as Eliminatórias tiveram nove seleções, pois o Brasil era o país-sede e tinha vaga no Mundial garantida. Além disso, dificultará ainda mais a caminhada da Argentina, atualmente em sexto com 16 pontos.

O técnico Tite reconhece que o Mineirão carrega uma carga emocional muito grande desde a goleada impiedosa aplicada pela Alemanha na semifinal da Copa de 2014. “Esse assunto faz parte (das conversas com os jogadores), porque ele faz parte da realidade e faz parte da história”, admite. “Vamos rotular o estádio por causa disso?”

Tite terá à disposição todos os titulares, à exceção de Casemiro, cortado por lesão. O time será praticamente o mesmo que vinha atuando e contará ainda com o reforço de Marcelo. O lateral-esquerdo volta depois de ficar de fora das duas últimas partidas por contusão. No banco, Douglas Costa será opção para o ataque pela primeira vez.

A grande expectativa é pelo duelo entre Messi e Neymar. Questionado sobre qual dos dois pode desequilibrar mais, Tite é evasivo. “Nosso desafio como técnico é potencializar as virtudes que eles têm”, afirma o treinador, fazendo referência também a Edgardo Bauza. “Ao mesmo tempo, temos que tentar neutralizar. Não se para Leo Messi, não se para Neymar, mas a gente pode diminuir o número de ações deles.”

Companheiro do craque argentino até recentemente no Barcelona, Daniel Alves admite ele que merece atenção especial. “Não adianta: jogar de um pra um é desvantagem. Mais do que nunca vamos precisar de um grande trabalho coletivo”, disse o lateral-direito, atualmente na Juventus.

Marquinhos entende ser melhor ficar atento a todo o time argentino. “Messi é um grande jogador, diferenciado, mas a gente não pode esquecer da qualificação e do poder ofensivo que a Argentina tem. Se a gente começar a pensar e olhar só para o Messi vai ter outros jogadores que poderão pegar uma bola e fazer a diferença também.”

Tite concorda. Além de Messi, o treinador fez referências a Zabaleta, Higuaín, Aguero e Di María. “Não vou conseguir dormir esta noite”, disse ele ontem à noite, no último ato antes de encarar seu maior desafio à frente da seleção brasileira.

REAÇÃO

Passando por mau momento nas Eliminatórias, a Argentina quer fazer do jogo desta noite o início da reação para subir na classificação. O objetivo é conquistar pelo menos 4 pontos nestes dois últimos jogos da temporada – na terça-feira, recebe a Colômbia – e para isso confia na volta de Messi.

“Nós não estamos no nosso melhor (momento), mas sabemos o que representa este clássico”, disse o goleiro Sergio Romero. “Queremos que este seja nosso ponto de decolagem.’’

FICHA TÉCNICA

BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Fernandinho, Paulinho, R. Augusto, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus; Neymar. Técnico: Tite.

ARGENTINA: Romero; Zabaleta, Otamendi, Funes Mori e Más; Mascherano, Enzo Peréz, Biglia e Dí Maria; Messi e Higuaín. Técnico: Edgardo Bauza.

Juiz: Julio Bascuñam (CHI).

Local: Mineirão.

Horário: 21h45.

TV: Globo e SporTV.