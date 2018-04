Tite treina com titulares para jogo contra Mogi Mirim

SÃO PAULO - Tite comandou na manhã desta segunda-feira um treino coletivo com os principais titulares do Corinthians no CT Joaquim Grava. O técnico escalou a base do time campeão mundial no Japão para enfrentar o Mogi Mirim, quarta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

Apenas dois jogadores não participaram da atividade: o goleiro Cássio, que se recupera de uma lesão no ombro esquerdo, e o zagueiro Chicão, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Nenhum deles estará em campo nesta quarta.

O time escalado por Tite no treino foi Rafael (goleiro da base); Alessandro, Yago (outro garoto da base), Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Guerrero e Emerson.

Para enfrentar o Mogi Mirim, o técnico deve fazer duas trocas. Entram Danilo Fernandes no lugar de Rafael e o zagueiro Gil na vaga de Yago. O goleiro e o defensor não treinaram nesta segunda porque eles enfrentaram o Mirassol (vitória por 1 a 0) no domingo e ganharam um dia de folga, assim como os outros reservas.

O meia Douglas e o atacante Alexandre Pato atuaram no coletivo no time reserva. Douglas deve ser relacionado, Pato certamente não. O atacante ainda precisa de mais tempo para recuperar a forma física.

Uma dúvida no time que enfrenta o Mogi é quanto ao aproveitamento de Renato Augusto, que foi bem na partida contra o Mirassol. Tite não disse se vai contar com ele ou poupá-lo no jogo contra o Mogi.

Somente nesta terça é que o treinador vai definir o time que pega o Mogi. Pela primeira vez, os titulares vão iniciar uma partida. Ainda que nem todos possam jogar, o técnico exige que eles recuperem ritmo de jogo para a estreia na Libertadores, dia 20 de fevereiro, contra o San Jose, na Bolívia.