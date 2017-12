Tite treina em tom de despedida O Corinthians acabou nesta quarta-feira para Tite. Cabisbaixo e desmotivado, o técnico comandou o treino da tarde no Parque São Jorge em clima de despedida. Até mesmo entre os jogadores a saída do treinador parece irreversível. Não será surpresa se Tite deixar o clube antes do jogo contra o Cruzeiro, domingo, 16h, em Belo Horizonte. E o Cruzeiro pode ser o seu destino. Para o seu lugar viria Luxemburgo, que já não garante sua permanência no Santos em 2005. Nenhum dirigente quis bancar a permanência do técnico até o final do Brasileiro - seu contrato se encerra dia 31 de dezembro. Antonio Roque Citadini, vice-presidente, não apareceu no Parque para dar apoio ao técnico. Tite subiu para o campo, por volta das 16h, e ficou sozinho batendo bola no centro do gramado por quase dez minutos. Quando os jogadores apareceram, ele esperou pelo aquecimento dos atletas e depois distribuiu os coletes aos titulares. Tudo muito mecânico. A "resenha" entre treinador e jogadores, tão comum antes dos treinos, não foi realizada. Tite pegou o apito, deu início aos trabalhos e quase não falou. Foram 50 minutos de bola e nenhum entusiasmo. "Ele (Tite) não disse nada que vai sair. Acho que vai cumprir contrato até dia 31. É o que o professor fala", disse Gil. "O Tite não conversou com o grupo sobre a saída. O pensamento dele é o mesmo nosso: acabar o campeonato de cabeça erguida", resumiu, sem convencer, o meia Fábio Baiano. Tite não adiantou aos atletas que está indo embora para não comprometer ainda mais o time no campeonato. Desde que manifestou-se contra a MSI - "esse pessoal entra por uma porta e eu saio por outra" -, a sua situação ficou insustentável. Dualib se sentiu traído. E os dirigentes que comandam o futebol, contrários à parceria, não têm como bancar o técnico. O treinador sabe que falou fora de hora e agora não tem mais volta. Dirigentes do Cruzeiro não confirmaram o convite a Tite. A prioridade do clube é Levir Culpi, do Atlético-PR. Levir, porém, tem proposta do Atlético para renovar e excelente oferta do Japão. Tite é a segunda opção, e pode ser a primeira já na segunda-feira. Pelas normas do Corinthians, Tite só deve se pronunciar na sexta-feira. Pode ser o discurso da despedida.