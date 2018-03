Tite vai dirigir o São Caetano O técnico Tite - ex-Grêmio - vai comandar a equipe do São Caetano em substituição a Nelsinho Baptista, que nesta quarta-feira vai fazer sua despedida do clube. De acordo com o diretor de futebol do São Caetano, Genivaldo Leal, Tite deverá ser apresentado oficialmente na quinta-feira às 14 horas. Nelsinho vai dirigir o São Caetano pela terceira e última vez, na partida desta quarta-feira contra o Palmeiras, na estréia dos times na Copa Sul-Americana. O treinador, que estreou dia 24 deste mês, contra o Fluminense, vai embora atraído por uma proposta do Nagoya Grampos, onde deverá receber US$ 90 mil dólares por mês, salário que o time paulista não conseguiu cobrir.