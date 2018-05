Tite vai observar jogadores no recesso de jogos da seleção brasileira

Após encerrar a temporada com a classificação à Copa do Mundo da Rússia praticamente definida, a seleção brasileira só voltará a se reunir em março, para os confrontos com Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias. Mas o técnico Tite não pretende descansar até lá. O treinador já definiu que utilizará os próximos meses para avaliar de perto jogadores que podem vir a ser convocados.

A programação ainda está sendo fechada com o coordenador Edu Gaspar, que não foi a Lima, onde a seleção venceu o Peru por 2 a 0 na madrugada de ontem, por causa de uma virose. É certo, contudo, que os dois farão um giro pela Europa. “Temos programadas uma série de viagens para acompanhar atletas convocados e outros que foram chamados em convocações anteriores”, revelou Tite.

O treinador citou dois atletas que estão em seu radar. “Quero ver um jogo do Elias, do Luiz Gustavo e de todos os outros, para que eu possa ser o mais justo possível”, afirmou. “Vou errar, mas vou trabalhar mesmo não tendo jogos da seleção.”

Em comum está o fato de os dois jogadores citados por Tite terem tido passagens pela seleção em passado recente e de terem criado algum mal-estar envolvendo a equipe nacional.

Luiz Gustavo, por exemplo, era atleta de confiança do técnico Dunga, mas pediu dispensa às vésperas de o Brasil estrear na Copa América Centenário. O motivo alegado foi “problemas pessoais”. Dunga acabou demitido pouco tempo depois, em função da eliminação da seleção na primeira fase do torneio, e o volante do Wolfsburg não foi chamado nas três convocações do atual técnico.

Elias, por sua vez, atuou sob o comando de Tite no Corinthians e, mesmo assim, ficou de fora da seleção até aqui. Quando o técnico anunciou a primeira lista, o jogador do Sporting declarou publicamente que ficara “chateado” por não ter sido chamado. À época, Tite alegou que ele não estava em suas melhores condições físicas.

Antes de viajar à Europa, porém, o técnico deverá assistir alguns jogos dessa reta final do Brasileiro. É possível também que Tite acompanhe uma das partidas finais da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético-MG. O treinador teve passagem pelas duas equipes e foi campeão da competição com o Grêmio, em 2001.

REPERCUSSÃO

As seis vitórias seguidas desde que Tite assumiu, que permitiram ao Brasil assumir a liderança das Eliminatórias, com 27 pontos, e sobretudo o bom futebol que vem apresentando, têm ajudado a seleção no processo de recuperação do prestígio perdido por conta dos fracassos que vinham se sucedendo desde a Copa de 2014.

O zagueiro Hummels, que participou dos 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil, por exemplo, está entusiasmado com o rendimento sob o comando de Tite. “Eu assisto alguns jogos do Brasil. Acho que esta seleção tem um time impressionante, com alguns jovens que não estavam há dois anos’’, disse Hummels, que foi além: “Acho o Brasil voltou ao topo’’.