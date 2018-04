Tite vê um time brasileiro na final da Libertadores como 'tendência'

SÃO PAULO - Com seis brasileiros nas quartas de final da Copa Libertadores, a chance de pelo menos uma equipe do País estar na final da competição é muito grande. Pelo menos é nisso que aposta o técnico Tite, atual campeão do torneio. Para ele, os resultados da fase de classificação provam a superioridade do futebol brasileiro, que chega à final repetidamente desde 2004.

"Eu tinha certeza que o nível técnico dos times daqui era muito forte. E classificação de todos comprova isso. Claro que não garante que será um brasileiro campeão. Mas a tendência é, sim, de time brasileiro na final", comentou o treinador.

Mas, para ele, agora começa uma nova fase e não há mais favoritismo. Tite lembra o equilibrado confronto entre São Paulo e Atlético-MG. "Não necessariamente a pontuação de uma equipe quer dizer que ela seja melhor ou que haja desnivelamento no confronto. Atlético-MG e São Paulo, primeiro e último,vai ser um grande jogo sem favorito", opinou.

Como não poderia ser diferente, Tite exaltou o duelo entre Boca Juniors e Corinthians, que vão repetir, nas oitavas de final, a decisão da última edição da Libertadores. "Esse será um dos grandes confrontos da Libertadores", afirma. "O sentimento que tenho é que são duas grandes equipes. Uma equipe, o Boca, com potencial técnico em crescimento e com uma tradição muito grande. E nós em um momento muito bom, campeões da Libertadores e do Mundial", analisou o treinador.