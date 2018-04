Tite visita redação do Estadão na semana decisiva do Brasileiro

SÃO PAULO - O técnico Tite concede nesta terça-feira entrevista exclusiva a jornalistas do Grupo Estado. Ele pode se sagrar campeão brasileiro já no próximo domingo, quando o Corinthians enfrenta o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Se o time comandado por Tite vencer a equipe catarinense, e o Vasco tropeçar diante do Fluminense, o Corinthians será o dono do título do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência.