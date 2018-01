Tite volta após cirurgia, mas deixa treino do Corinthians sob comando do filho Recuperado de cirurgia para retirada de varizes, o técnico Tite se reapresentou nesta quarta-feira com o restante do elenco do Corinthians. Mas não comandou o treino da equipe em preparação para o jogo contra o ameaçado Avaí, domingo, no Itaquerão, pela rodada final do Brasileirão.