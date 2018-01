Tite voltará a apelar para improvisação na lateral esquerda do Corinthians

Como Uendel também está machucado, as opções de Tite para o setor são o zagueiro Yago ou o lateral-direito Edílson. O primeiro leva vantagem por ter atuado na posição no clássico com o Santos, no último domingo. Yago teve atuação segura e foi bastante elogiado.

Já Edílson, foi muito mal quando jogou improvisado na lateral esquerda. O jogador substituiu Uendel aos 13 minutos do primeiro tempo na partida contra o Internacional e teve participação direta na derrota por 2 a 1 em Porto Alegre. No lance do primeiro gol, a bola desviou nele antes de sobrar para Réver empurrar para o fundo das redes. No segundo, ele levou um "drible da vaca" do zagueiro Paulão, que fez o cruzamento para Valdivia virar o placar.

A lateral esquerda é o único problema de Tite para o jogo de domingo contra o Figueirense. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 57 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado Atlético-MG.