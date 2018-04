Titi cobra seriedade do Vasco contra o Macaé A goleada de 6 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, ainda é comemorada pelo torcedores do Vasco. O zagueiro Titi, porém, quer evitar qualquer sinal de euforia na equipe e, por isso, cobra simplicidade ao time para o duelo com o Macaé, quinta-feira, no Estádio de São Januário.