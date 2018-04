Tito quer Barça de 'cabeça erguida' mesmo com queda O técnico Tito Vilanova tem consciência de que a missão do Barcelona é muito árdua diante do Bayern de Munique, nesta quarta-feira, no Camp Nou, no duelo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O treinador, porém, ressaltou nesta terça que "nada está perdido" por antecipação e, acima de tudo, é preciso crer na classificação à decisão "por obrigação e por convicção" na capacidade do time de reverter a goleada por 4 a 0 sofrida no confronto de ida com o rival alemão.