Titular, Alex Sandro quer aproveitar chance na seleção brasileira

DOHA - Em sua primeira convocação para a seleção brasileira principal, o lateral-esquerdo Alex Sandro já receberá uma oportunidade como titular. Será no amistoso desta segunda-feira, diante do Egito, em Doha, no Catar. Ele entrará no lugar de Adriano, que sentiu dores musculares na coxa esquerda no treino deste domingo e foi vetado pelos médicos.

Assim, Alex Sandro espera aproveitar a oportunidade para agradar ao técnico Mano Menezes e ganhar novas oportunidades no futuro. "Fico triste pelo Adriano, que sentiu uma dor e é como um irmão que está dentro do grupo. Mas, ao mesmo tempo, vai ser bom para mim. Espero jogar o jogo todo para ter mais ritmo de jogo, mais confiança, mostrar porque fui convocado. Quero chegar para ficar, não vir para nunca mais ser convocado. Acho que essa experiência vai ser boa", afirmou o lateral, que brilhou no Santos e está hoje no Porto.

Alex Sandro já tinha entrado no intervalo da partida diante do Gabão, na última quinta-feira, em Libreville, que terminou com vitória brasileira por 2 a 0. Para o jogo desta segunda, os jogadores do Brasil esperam mais dificuldade, já que o Egito possui mais tradição no futebol e, inclusive, figura em melhor posição no ranking da Fifa - 29º lugar, contra 68º do Gabão.

"O Egito já mostrou sua qualidade nos confrontos contra o Brasil e nas edições da Copa Africana de Nações. Não é um adversário desconhecido, tem excelentes jogadores, um excelente time, então vamos enfrentar dificuldades e temos que estar preparados para isso. O nível será maior, a equipe é mais forte que a do Gabão, mas temos tudo para fazer um grande jogo", disse o zagueiro David Luiz, outro que será titular na seleção brasileira.